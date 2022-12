Raspadori: "Dispiace tanto aver perso, c'è solo da lavorare. Inter? Riusciremo a tornare quelli di prima. Sul mio ruolo diverso in campo..."

Calcio Napoli - Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo Napoli-Lille. Di seguito le parole dell'attaccante azzurro:

"Il dispiacere è tanto, c'erano tante persone e non siamo riusciti a dargli una gioia. Non siamo riusciti a scendere in campo come abbiamo sempre fatto e con le qualità che abbiamo. C'è solo da lavorare. Penso siano stati tanti errori tecnici, un pochino di ritardo quando andavano in pressione.

Inter? Se continuiamo a mantenere questa intensità e lavorare sul dettaglio, riusciremo a tornare riuscendo a fare quanto fatto finora. L'entusiasmo c'è, queste gare si giocano sempre per vincere.

Ruolo? Personalmente poter ricoprire più ruoli e sperimentare qualcosa di diverso mi piace. Ci credo pienamente, ci sono delle cose in cui migliorare. Ripeto quando hai disponibilità dei compagni a fianco e la voglia di esprimerti al meglio parti avvantaggiato. Mio sento a mio agio in quella zona di campo"