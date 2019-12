Napoli-Genk, probabili formazioni: Milik ed Allan scaldano i motori, ballottaggio tra il polacco e Lozano!

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti scalda i motori: gli azzurri, infati, domani contro il Genk hanno la possibilità di conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League ottenendo almeno un pari nella location del San Paolo. Per questo motivo il tecnico azzurro, che ha fretta di lasciarsi alle spalle questo mese infernale, si affiderà alla formazione ideale.

Probabile formazione Napoli - Genk

QUI NAPOLI - Pochi dubbi di formazion per Ancelotti, che si affiderà di fatto al suo 11 tipo al netto di un paio di ballottaggi. Complici l'infortunio occorso a Maksimovic e l'assenza di Ghoulam, le scelte in difesa sono praticamente annunciate, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle due corsie e Manolas e Koulibaly a proteggere Alex Meret. Va verso la conferma Callejon, con Allan, recuperato dal suo infortunio ed arruolabile, che andrà a formare la diga in mezzo al campo accanto a Fabian Ruiz, con Zielinski in ballottaggio con Lorenzo Insigne per un ruolo come esterno mancino. In avanti Milik si candida ad una maglia da titolare dopo aver smaltito l'infortunio, con il polacco che dovrà conquistarsi una maglia contendendola in primis a Lozano ed in secundis a Dries Mertens. Da non escludere, però, un attacco leggero con Insigne o Mertens accanto al messicano.

Napoli Genk Probabili formazioni

Lista convocati Napoli

QUI GENK - Indisponibilità dell'ultima ora per il tecnico del Genk Hannes Wolf, che dovrà fare a meno di Carlos Cuesta. In virtù di ciò, il tecnico Wolf sembra intenzionato a proporre un 4-3-3, con il giovanissimo Vandevoordt tra i pali, protetto da una linea a quattro composta da Maehle, Lucumí, Dewaest ed Uronen. A centrocampo, invece, il tecnico dei belgi dovrebbe affidarsi alla forza fisica, abbinata ad una certa qualità, di Hrosovsky, Hagi e Berge, obiettivo dichiarato anche del Napoli. Il terminale offensivo sarà, ovviamente, Samatta, ai cui lati agiranno Ito e Ndongala.

Lista convocati Genk

Napoli-Genk, le probabili scelte di Ancelotti e Wolf

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik.

Genk (4-3-3): Vandevoordt; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala