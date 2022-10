Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: pronte due novità in particolare dal primo minuto

Napoli Calcio - Cremonese-Napoli, gli azzurri tornano in campo dopo la sbornia olandese con lo storico 6-1 rifilato all'Ajax. Ma servirà grande concentrazione e andrà accantonata subito la festa di Champions League come avvisato anche dallo stesso Lucaino Spalletti. L'insidia è dietro l'angolo e il Napolipiù di tutti sa quanto una piccola possa essere una trappola soprattutto in un momento cruciale o esaltante. Attenzione anche al fattore storico-statistico: i partenopei non hanno mai vinto allo Zini nei pochi precedenti della storia. E' il momento di abbattere il tabù per continuare la striscia positiva ma servirà appunto applicazione senza dare nulla per scontato.

CREMONESE - 4-3-3 per Massimiliano Alvini che ha ricevuto i complimenti di Spalletti in conferenza. Con Radu tra i pali, la linea difensiva vedrà quasi sicuramente Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Valeri con l’ex azzurro Chiriches assente per infortunio. In mediana c’è in pole la coppia Meité-Ascacibar dal primo minuto, col terzetto Pickel-Zanimacchia-Okereke alle spalle di Dessers.

NAPOLI - 4-3-3, ovviamente, anche per il Napoli. La difesa sarà la solita: Meret in porta e Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni con la coppia Rrahmani-Kim al centro. Inamovibile Lotobka in regia, così come un riscoperto bomber Anguissa nel centrodestra; la novità, piuttosto, potrebbe esserci nell’interno sinistro dove potrebbe agire Ndombele considerando anche gli acciacchi di Zielinski. In attacco stesso discorso per Kvara non al meglii: potrebbe esserci Elmas al suo posto. Vanno spediti verso la conferma, invece, Politano e Raspadori. Di fatto due novità significative rispetto a quella che può essere considerata a oggi la formazione tipo e non tenendo conto di Osimhen il cuo rientro è stato rimandato.

