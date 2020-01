Calciomercato Napoli, Politano è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche [FOTO E VIDEO]

Calciomercato Napoli - Matteo Politano è arrivato in questi minuti presso Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche di rito per il trasferimento al Napoli. Successivamente, dopo i controlli medici, l'attaccante è atteso alla FilmAuro per firmare il contratto alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco in allegato foto e video tratti dal sito del Corriere dello Sport.

10:00 - Stamane Politano è arrivato Villa Stuart per le visite mediche. A breve inizieranno le visite mediche.

Il calciatore oggi sarà alla Filmauro per firmare il contratto che lo lega al Napoli fino al giugno del 2024.

Le cifre dell’operazione: prestito fissato a 2 milioni fino a giugno, riscatto obbligatorio a 20 milioni più bonus per altri 2 milioni per un totale di 24 milioni. Operazione che porta la firma di De Laurentiis, che da sempre è rimasto incantato da questo esterno