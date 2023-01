Pesanti insulti e offese a Dybala e Abraham: Napoli non è quel gruppetto fuori al Britannique

Calcio Napoli - La nostra città si è sempre contraddistinita per il calore della sua gente che ha la capacità di accogliere tutti facendoli sentire immediatamente a casa. La Roma di Josè Mourinho è da poco arrivata all'Hotel Britannique dove vi resterà fino al tardo pomeriggio di domani prima di recarsi allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare la capolista Napoli alle ore 20,45.

Va bene la rivalità sportiva, lo sfottò, ma quanto accaduto all'esterno della struttura alberghiera ai calciatori della Roma, in particolare a Paulo Dybala e Tammy Abraham, è stato spiacevole. Su loro due, ed in generale su tutto il gruppo squadra della Roma, sono state urlate insulti e offese anche piuttosto pesanti da parte di un drappello di adolescenti (clicca qui per vedere il video).

In tutta onestà non è stata una scena edificante. Non ci fa una bella figura la nostra città che, per colpa di taluni personaggi, viene sporcata nella sua immagine e non solo. A Paulo Dybala, Tammy Abraham e tutta la Roma vanno le scuse di chi vive lo sport con altri valori e principi. Anche alla luce degli ultimi episodi che hanno visto protagonisti gli ultras delle due squadre sull'autostrada con scontri e quanto altro, sarebbe opportuno abbassare i toni e rimarcare ancora di più i veri valori dello sport. La rivalità storica nessuno potrà mai cancellarla, ma almeno cerchiamo di restare nell'ambito della correttezza e della civiltà. Napoli non è quel gruppetto fuori al Britannique, ma una città di cultura e dal grande cuore.

