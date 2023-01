Perché Osimhen oggi è il miglior 9 dell'era De Laurentiis | FOCUS

Victor Osimhen è il migliore attaccante dell'era De Laurentiis. Non è un giudizio dettato dall'emotività del magic moment che sta vivendo il numero nove del Napoli che, grazie al lavoro di Luciano Spalletti, è diventato più lucido e cattivo davanti alla porta. La rete siglata contro la Roma è la fotografia dell'evoluzione di questo centravanti nigeriano che oggi si è resp la serie A ed anche l'intera scena internazionale. Detto ciò, guardiamo i numeri di Osimhen in questa stagione. In serie A ha fatto 16 presenze e 14 gol. Va detto che ha saltato quattro gare per infortunio.

Prendendo come parametro di riferimento le prime 16 presenze in serie A nella miglior stagione dei predecessori illustri di Osimhen ne viene fuori che Victor sta eguagliando la stagione d'oro di Gonzalo Higuain. Quella per intenderci della tripletta finale al Frosinone. Il Pipita mise a segno 14 gol in 1.358' mentre Osimhen in 1.328' giocando. Per capire il ritmo devastante di Osimhen, va fatto anche il confronto per esempio con Edinson Cavani. Il Matador nel 2010-11 e 2011-12 si fermò a 9 gol in 16 gare mentre nel 2012-13 ne fece 11.

Guardando invece alla storia dei centravanti allenati da Luciano Spalletti, Osimhen entra di diritto sul podio. Soltanto Mauro Icardi ha fatto meglio di Victor nelle prime 16 gare segnando 16 gol nel 2017-18. Il numero 9 del Napoli è davanti a Dzeko che nel 2016-17 ne fece 12 così come Totti nel 2006-07. Va detto che Icardi, Dzeko e Totti le giocarono tutte mentre Osimhen no. Questo deve far capire quanto il lavoro di Luciano e di Victor stia andando oltre qualsiasi tipo di previsione. Osimhen, lo dicono i numeri, oggi è il miglior centravanti della storia di Aurelio De Laurentiis.



