Perché Oriali è più di un semplice collaboratore per Conte

"Una vita da mediano, lavorando come Oriali”. Le parole della canzone di Luciano Ligabue le conosciamo un po’ tutti. In pochi però sanno il reale valore che ha uno come Gabriele Oriali in uno spogliatoio. Non è solo un semplice collaboratore o fedelissimo per Antonio Conte. L’ex mediano dell’Inter è la figura di riferimento del gruppo squadra nonché figura cuscinetto con la dirigenza.

“Ci siamo incontrati a Milano e in 5’ abbiamo capito che avrebbe funzionato. La nostra carriera si è basata su sudore e sacrificio”. L’idillio tra Conte e Oriali nasce con l’esperienza in Nazionale e prosegue poi all’Inter. Lele ha sempre avuto un ruolo centrale accanto ad allenatori con un forte carisma. Non a caso era il team manager nell’Inter del triplete di Josè Mourinho.

Gabriele Oriali team manager del Napoli con Conte?

Perché Oriali è così importante per Conte? C’è un episodio che più di tutti spiega il peso dell’ex mediano ha nello spogliatoio. Ai tempi dell’Inter ci fu più di qualche dissapore tra Conte e Lautaro con l’argentino. L’apice dello scontro ci fu in Inter-Roma con l’attaccante con lo sfogo dell’attaccante alla sostituzione. Volarono parole grosse tra calciatore e Conte, poi intervenne Oriali che redarguì Lautaro mettendolo a tacere. Nello spogliatoio, Oriali è stato l’uomo di riferimento per tutti. Raccoglieva gli sfoghi di ogni calciatore, li ascoltava, utilizzava il proverbiale bastone o la carota quando serviva. La sua diplomazia è stata determinante anche nella gestione del caso Icardi.

“Nello spogliatoio non deve andarci un DG che non capisce niente di calcio”. Tra i pareri televisivi che Oriali ha rilasciato in questi anni c’è questa frase non banale. Lo dichiarò riferendosi a Paolillo dell’Inter. Tradotto: nello spogliatoio solo staff tecnico, allenatore e team manager. Il resto fuori. Oriali è uno che stila un regolamento ben preciso ovunque va. Non accetta in alcun modo personalismi, chiede professionalità, spirito di squadra e puntualità. Chi trasgredisce viene sanzionato e tutti sono uguali. Non ci sono differenze di trattamenti. Insomma, il duo Conte-Oriali sarebbe un elettroshock per uno spogliatoio depresso e diviso come quello attuale. Saranno loro a guidare la rifondazione del Napoli? Lo scopriremo a breve.

