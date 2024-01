È iniziato il primo vero crash test per Meluso

In questi mesi ne abbiamo lette e sentite (troppe) su Mauro Meluso. C'è chi dice di non essersi accorto praticamente del suo arrivo a Napoli e chi invece gli addebita già colpe per un qualcosa che il diretto interessato si è già trovato apparecchiato. La verità, almeno quella nostra, è quella di dare all'attuale Direttore Sportivo del Napoli un senza voto finora. Non è una mancanza di rispetto umana e professionale bensì un giudizio oggettivo su quanto ha potuto realmente fare finora. Meluso si è trovato, insolitamente, catapultato nel Napoli dove gli avevano preso già l'allenatore. Solitamente avviene il contrario, ma un giorno De Laurentiis ci spiegherà come mai di questo unicum.

Mettendo da parte il passato (resterà sempre quello e non si potrà cambiare), questa sessione di calciomercato invernale ormai alle porte sarà il primo vero crash test per Meluso. Vedremo finalmente all'opera il nuovo Direttore Sportivo il quale potrà finalmente incidere in maniera concreta sulle operazioni in uscita ed entrata del Napoli. Cosa bisogna aspettarsi? Meluso è un dirigente che ha grande esperienza e sa perfettamente che dovrà agire in maniera scientifica senza dover sbagliare nulla anche se sembra abbastanza difficile fare peggio di quanto fatto in estate dove lui, lo ribadiamo, ha fatto praticamente da spettatore. Certamente questi mesi gli sono serviti per capire l'organizzazione Napoli che aveva ammirato da esterno spendendo sempre parole più che positive.

La speranza è che adesso De Laurentiis gli dia possibilità di agire in base al budget messo a disposizione per fare le scelte giuste affinché la rosa venga adeguatamente rinforzata per non dire addio alla zona Champions League. L'ultima volta che il Napoli provò a recuperare il quarto posto fu con Gattuso. In quella sessione invernale il club non badò a spese portando in azzurro Lobotka, Demme e Politano. Insomma, per Meluso sarà una sessione breve ma sicuramente intensa. E allora non gli si può che augurargli buon lavoro.