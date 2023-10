Panchina Garcia, ADL è più sereno: è convinto che il suo intervento darà la svolta

Notizie Calcio Napoli - La quiete dopo la tempesta, forse, in casa Napoli. Almeno momentamenteamente e finché non ci saranno i prossimi risultati a parlare.

Panchina Napoli, ADL ora fiducioso

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver interrogato Rudi Garcia e staff chiedendo delucidazioni anche sui diversi infortuni muscolari, e dopo aver contattato telefonicamente i giocatori in nazionale, appare più sereno dopo il weekend trascorso a Ischia.

È infatti convinto che questa sua presenza servirà a tutti, in primis a Garcia, per comprendere i propri errori e ripartire davvero. Forse già domani ADL tornerà al centro sportivo di Castel Volturno e di sicuro partirà per Verona insieme alla squadra.