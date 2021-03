Ospina-Napoli, l'agente si trova in città: sullo sfondo ci sono offerte da Turchia e Messico [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è concentrato sul terminare nel miglior modo possibile il campionato, ma allo stesso tempo è orientato anche a programmare la prossima stagione. Uno degli obiettivi del patron azzurro sarà quello di abbassare il monte ingaggi, per questo motivo potrebbero essere diverse le partenze nel mercato estivo.

Ospina

Ospina-Napoli, l'agente è in città

Secondo informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24 Live, l'agente di David Ospina è sbarcato in queste ore in città. Si tratta di una visita tesa al ricongiungimento con la famiglia del portiere, finora reso impossibile dallo sviluppo pandemico. Al momento non sono previsti incontri con la dirigenza per parlare di mercato, ma non è detto che la situazione non possa cambiare nelle prossime settimane. Anche perché il contratto dell'estremo difensore scadrà nel 2022 ed al momento, accanto alle offerte già note da Turchia e Messico, si sono aggiunte manifestazioni d'interesse anche dall'Italia.