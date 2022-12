Osimhen, l'amico Akatugba: "Lascerà Napoli solo se arriverà un'offerta che farà felice anche il club. Gli ho scritto un messaggio dopo il gol di ieri" | ESCLUSIVA

Oma Akatugba è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Rete di Osimhen al Crystal Palace? Gli ho scritto che ha fatto un gol alla Neymar o Ronaldinho. Lui mi ha risposto di essere lusingato da questo paragone. Ho sempre detto che parliamo di un ragazzo competitivo. Quest'anno era infortunato e ha visto l'exploit di Kvara che veniva dal nulla e si è convinto di poter fare le stesse cose. Ha iniziato a lavorare sotto l'aspetto tecnico con miglioramenti visibili sotto gli occhi di tutti. Siamo in contatto costante con Mattia Lo Cicero, lo steward licenziato dopo una foto con Victor, sono arrivati gli auguri per il suo compleanno con tanto di maglia. Proseguiremo per risolvere la vicenda e trovare un lieto fine.

Napoli è una piazza dove arrivano e vanno via grandi attaccanti. Lo è stato per Edinson Cavani, Gonzalo Higuain oppure Lavezzi. E' evidente che possa essere così anche per Victor Osimhen. Lui è già da tre anni in azzurro. State sicuri che sarà una partenza che farà tutti felici, Osimhen non parte se non arriva un'offerta che farà felice anche il Napoli".