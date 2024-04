Non bastano 13 minuti da Campioni d'Italia per cancellarne 2.777 da psicanalisi

"Basta un giorno così a cancellare centoventi giorni str****. Basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti che ogni giorno sembran di più". Partiamo da questa strofa degli 883 per analizzare un po' il risveglio improvviso del Napoli. Le quattro reti al Monza sono perle rare incastrate in una stagione da dimenticare. De Laurentiis sta cercando di salvare il salvabile. Il tweet del post gara di ieri non è stato banale. Non è che battendo il Monza siano spariti tutti i mali, ma è una vittoria che deve può aprire ad un finale di stagione almeno meno doloroso.

Per coerenza non possono bastare 13 minuti di spettacolo per cancellarne 2.790 (il totale di 31 gare disputate di campionato). Per la precisione, isolando i minuti dello show di Monza, sarebbero 2.777. Non si tratta di non riconoscere lo stacco da 2 metri e 23 centimetri di Osimhen, Politano versione Zidane nella finale Champions tra Real Madrid e Bayer Leverkusen, la staffilata di Zielinski oppure il gol lampo di Raspadori. Su queste cose c'è poco o niente da discutere. Piuttosto bisogna chiedersi come mai questa squadra si sia lasciata così andare nonostante avesse perso un solo eroe (Kim) di quello scudetto che tra poco verrà ufficialmente scucito dal petto.

Gli errori prima e gli alibi poi non possono essere cancellati da un 4-2 in casa del Monza. Calzona fa bene a non lasciarsi coinvolgere da tutto questo. La contestazione dopo l'Atalanta, così come lo sciopero di ieri nel primo tempo, devono restare nella mente di tutti. C'è un concetto che ieri il tecnico ha spiegato in modo perfetto a fine gara. Questo Napoli deve correre e non accontentarsi di ricevere il pallone tra i piedi. Un messaggio chiaro e per certi versi forte verso chi intende giocare in questo momento. I tre punti di Monza vanno presi per quelli che sono. Vincere è sempre la migliore medicina, ma guai a scrivere che questo Napoli sia guarito oppure che i problemi siano stati risolti. Non bastano 13 minuti per salvare tutto.

