Sky - Napoli-Parma, possibile gara a porte chiuse. I ducali rifiutano il rinvio: temono sia strategia per favorire Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli - In questi minuti si prenderà una decisione definitiva ed ufficiale per quanto riguarda Napoli-Parma. Il forte temporale di ieri ha staccato i cupolini che potrebbero ancora cadere sugli spettatori presenti allo stadio oggi pomeriggio.

Napoli-Parma a rischio rinvio

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, i ducali in ogni modo sono contro l'eventuale scelta di non disputare la partita: avrebbero minacciato di non scendere in campo nel caso in cui la gara venga rinviata a domani. Per loro c'è infatti il sospetto che gli azzurri vogliano prendere tempo per permettere a Gattuso. In questo momento le opzioni sono due: rinvio della partita o gara a porte chiuse.