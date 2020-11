Napoli-Milan, le probabili formazioni: Gattuso frega tutti sul dilemma modulo, due ballottaggi fino all'ultimo minuto. Solo una novità per Bonera

Serie A - 4-2-3-1 o 4-3-3? E' questa la domanda che tutti gli addetti ai lavori si stanno facendo da qualche giorno sul modulo che adotterà Gattuso domani sera contro il Milan. Premesso che nel calcio contano i principi di gioco e non i numeri, è probabile che l'allenatore del napoli possa optare per una via di mezzo tra i due moduli. L'ago della bilancia potrebbe essere proprio Elmas. Il macedone all'occorrenza potrebbe agire sulla trequarti in fase di possesso per poi abbassarsi da mezzala quando la sfera sarà in mano ai rossoneri. Per il resto la formazione non dovrebbe avere grosse novità. Gli unici due dubbi sono Ospina-Meret e Lozano-Politano. Totalmente recuperato Bakayoko in mezzo al campo mentre è praticamente fuori dai giochi Osimhen che anche oggi ha svolto lavoro differenziato.

Daniele Bonera, complice le defezioni causa Covid di Pioli ed il suo vice, debutterà in panchina al San Paolo. La formazione anti-Napoli è praticamente fatta da tempo. L'unica novità sarà presumibilmente sull'out sinistro del tridente alle spalle di Ibra. In pole per ricoprire quel ruolo c'è Rebic.

NAPOLI - Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Fabian Ruiz, Politano, Elmas, Insigne, Mertens.

MILAN - Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglou, Rebic, Ibrahimovic.

