Napoli-Juve Stabia, probabile allenamento congiunto a Castel Volturno!

Napoli-Juve Stabia, probabile allenamento congiunto. Stamattina era filtrata sui giornali la notizia di una possibile "esibizione" di fine anno, da disputarsi probabilmente contro i cugini della Juve Stabia.

Non si tratterebbe di una vera e propria amichevole, ma di un allenamento congiunto tra le parti, per consentire agli azzurri di recuperare smalto in vista della sfida in programma il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter.

La location, rispetto all'ultimo allenamento congiunto svoltosi ad agosto, dovrebbe essere al Konami Center di Castel Volturno, a porte chiuse. Le due dirigenze sono in stretto contatto per definire i dettagli e annunciare l'evento. I quotidiani oggi in edicola avevano individuato la data in venerdì 30 dicembre, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

Napoli Juve Stabia

Konami Center

Il Napoli sfiderà dunque la Juve Stabia, come era già successo in estate, quando la partita amichevole era finita 3-0 per gli azzurri. Oggi la Juve Stabia allenata da Leonardo Colucci è quarta in classifica nel Girone di Serie C ed è reduce dal successo casalingo di venerdì scorso, contro il Gelbison: per la squadra di Castellammare è l'occasione di misurarsi contro un avversario di livello e preparare la ripresa del campionato con l'obiettivo della promozione.

Anche la SSC Napoli ha precisato con un comunicato che non si tratta di una vera e propria amichevole: "Il Napoli comunica che la 'notizia' apparsa su alcuni siti locali secondo la quale ci sarebbe un’amichevole al Maradona contro la Juve Stabia è falsa. La società sta lavorando a un semplice allenamento congiunto a porte chiuse a Castel Volturno".