Napoli-Juve può valere una stagione. E ADL l’ha resa ancor più bollente

Napoli-Juventus non sarà mai una partita normale sotto il Vesuvio. Non lo è mai stato e sarà sempre così, indipendentemente dagli obiettivi stagionali di ogni parte e dalla storia e i percorsi delle due società nel corso dei decenni. E’ in assoluto in città la partita per definizione, attesa un anno intero, simbolo di un dualismo storico non solo in termini calcistici ma soprattutto storico-politici: semplicemente - e storiche restano le parole di Diego Armando Maradona - è una sfida contro il sistema, i poteri forti e contro il Nord per gli abusi storici e una forte discriminazione verso il Sud e Napoli in particolare che tutt’oggi continua ad esserci.

L’ultima riprova è stato Geolier a Sanremo, ma basta impostare l'audio ambientale di molti se non tutti gli stadi d’Italia di ogni weekend per avere la conferma restando nel contesto calcistico. Napoli-Juventus, quindi, rappresenta la sintesi di tutto questo. E Aurelio De Laurentiis ha pensato in queste ore di renderla ancor più bollente con delle bordate, l'ultima di una lunga serie rilasciate in totale scilltezza e con la schiettezza che lo contraddistingue, direttamente da Londra dove è stato nelle scorse ore per l'evento internazionale "Business of Football- Path to Profit".

Napoli-Juventus, il siluro di ADL carica ancor di più l'ambiente

"Noi al Mondiale per club? Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club". Parole che ovviamente non sono state accolte con entusiasmo a Torino e che renderanno la gara, già calda per il sanguinoso 5-1 dello scorso anno, ancor più infuocata.

Un modo, probabilmente, per caricare ancor di più quest'appuntamento cruciale che può determinare il finale di stagione: del resto vincere anche contro la Juventus dopo la goleada del Mapei Stadium, rilancerebbe fortemente questo finale di stagione. A quel punto un Napoli definitivamente ritrovatosi potrebbe volare sulle ali dell'entusiasmo per la rincorsa alla Champions League o all'europa in generale. Una botta di adrenalina per provare a salvare la stagione o quanto meno la faccia, per quanto oramai possibile, alla fine dei conti. E il Maradona dovrà fare la sua parte. Domenica più che mai.