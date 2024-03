"Mondiale per club? Dovrebbe andarci il Napoli di diritto, la Juve non lo meriterebbe", la reazione del club bianconero alle parole di ADL

Aurelio De Laurentiis al "Business of Football- Path to Profit" ha parlato anche del Mondiale per Club. per quanto riguarda il ranking italiano, l'ultimo posto disponibile se lo stanno giocando Napoli e Juventus. Queste le sue parole in merito:

"Noi al Mondiale per club? Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".

L'edizione odierna di Tuttosport ha commentato le parole di De Laurentiis, svelando la reazione dei vertici della Juventus circa le parole del patron del Napoli: "Un attacco al quale la Juventus non replica, decidendo così di snobbare le dichiarazioni di Adl".