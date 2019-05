In casa De Laurentiis gli over 30 non vanno di moda

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, da quando è tornato in Serie A nel 2007, ha acquistato poco più di cento giocatori. C’è chi ha reso meglio, c’è chi ha lasciato un segno indelebile, c’è chi ha deluso e c’è anche chi ha lasciato ben poche tracce nel suo passaggio in azzurro.

Detto ciò, c’è una linea ben delineata da De Laurentiis: acquisti giovani, da far crescere e poi, eventualmente, rivendere a cifre spaventose. E i ragazzi li rivendi se arrivano a Napoli da giovani, non certo da over 30. Il nome di Josip Ilicic (anni 31) dell’Atalanta, senza contare le suggestioni chiamate De Rossi (anni 35) e Quagliarella (anni 36), fa alzare il sopracciglio. Il nostro, non quello di Ancelotti.

SSC Napoli, un mercato under 26

Elencando i centoquattro acquisti conclusi da De Laurentiis dal 2007, con o senza annuncio su Twitter, viene fuori una certa regolarità nell’età dei calciatori firmati per il Napoli. Quelli arrivati in azzurro all’età di trenta o più anni sono sedici in tutto, di cui ben sette portieri. Ne restano nove, con Réveillère che arrivò per tamponare l’emergenza infortuni. Insomma, otto giocatori in quasi dodici anni.

Va bene il cuore (Quagliarella), va bene l’esperienza (De Rossi), una eccezione per il talento (Ilicic) magari sarà fatta: immaginare tuttavia una inversione di tendenza del Napoli sul mercato, puntando eventuali over 30, è follia. Lo dicono i numeri, e non sarà certo Ancelotti a far cambiare idea (totalmente) a De Laurentiis: il 64,4% dei suoi calciatori sono arrivati avendo meno di ventisette anni. Magari con Carlo la tendenza può lievemente invertirsi, chissà.

I 104 acquisti del Napoli divisi per fasce

Fascia 30+ : 16 (15,4%, di cui il 6,73% portieri))

: 16 (15,4%, di cui il 6,73% portieri)) Fascia 27-29 : 21 (20,2%)

: 21 (20,2%) Fascia 24-26 : 26 (25%)

: 26 (25%) Fascia 21-23: 31 (29,8%)

31 (29,8%) Fascia 16-20: 10 (9,6%)

I 104 acquisti del Napoli per età al momento dell’arrivo