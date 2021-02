Napoli-Granada, ultimissime formazioni Sky: Gattuso col 3-4-1-2, ruolo inedito per Zielinski ed Elmas, gioca Rrahmani!

Ultimissime formazioni Napoli-Granada / Europa League - Ultima chiamata per la squadra di Gennaro Gattuso che contro gli spagnoli deve rimontare il 2-0 in terra spagnola e guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Soltanto tre volte nella storia della competizione, gli azzurri sono riusciti in questa rimonta: l'ultima risale al 1989, quando il Napoli riuscì a eliminare la Juventus dalla Coppa Uefa, ribaltando al San Paolo proprio il 2-0 dell'andata.

Ultimissime formazioni Napoli-Granada: Gattuso cambia modulo

Ecco le ultimissime sulle formazioni e le scelte dei due allenatori per il match delle ore 18.55, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24:

Emergenza totale in casa Napoli, soprattutto nel reparto offensivo, con Gattuso che non avrà a disposizione Osimhen, Petagna e Lozano. L'allenatore azzurro recupera Mertens, che però partirà soltanto dalla panchina. Spazio dunque all'attacco leggero composto da Politano e Insigne, in un insolito (almeno in questa stagione) 3-4-1-2. La porta difesa da Meret verrà protetta dal terzetto difensivo composto da Rrahmani, Koulibaly e Maksimovic, mentre a centrocampo giocheranno Bakayoko e Fabian Ruiz. Esterni a tutta fascia Di Lorenzo ed Elmas.

La probabile formazione del Napoli?

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Maksimovic; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso

Napoli-Granada, 3-4-1-2 per Gattuso: la formazione

Granada che affronterà la sfida del Maradona con Molina punta centrale e il sostegno in attacco di Kenedy e Machis. In mezzo al campo sarà l'ex romanista Gonalons ad avere il compito di giostrare il gioco degli spagnoli, supportato ai suoi fianchi da Herrera e Montoro. Davanti alla porta di Rui Silva, in difesa linea a 4 composta da Folquier, Duarte, German e Neva.

La probabile formazione del Granada