SSC Napoli, la radio ufficiale: ecco il poker di acquisti che ha pronto De Laurentiis!

Calciomercato Napoli - Il mercato azzurro inizia a prendere forma dopo l'arrivo di De Laurentiis a Dimaro e la cessione di Koulibaly al Chelsea. Servono rinforzi alla squadra di Spalletti quando manca meno di un mese all'inizio del campionato, per questo motivo potrebbe presto esserci un'accelerata alle trattative.



Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare proprio dei possibili prossimi colpi di mercato del Napoli:

"Ecco il poker di nomi che De Laurentiis intende portare a Napoli. Il primo è Diallo del PSG. Il secondo acquisto, è stato bloccato e si attende solo cessione Petagna, è il Cholito Simeone. Il terzo è un ballottaggio tra Navas e Kepa. Il primo però me lo danno molto difficile. Accelerata invece per Deulofeu che completa il poker di nomi. L'offerta all'Udinese è stata aumentata e si lavora per chiudere".