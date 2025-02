Minutaggio titolarissimi Napoli di Conte: il confronto con Mazzarri e Sarri | FOCUS

In questa prima stagione di Antonio Conte sembra di essere tornato, seppur per motivi legati anche a scelte di mercato della sessione invernale, al periodo in cui si utilizzava il termine titolatissimi. Un concetto che fu tirato fuori nella prima era mazzarriana e che poi è tornato di moda sotto la gestione di Sarri. C’è un punto che accomuna Mazzarri, Sarri e Conte: tutti e tre, nel loro primo anno, avevano un undici di base praticamente fisso salvo poi inserire qualche subentrante a gara in corso oppure per infortuni o squalifiche. Siamo andati a vedere il minutaggio del primo Napoli di Mazzarri e Sarri confrontandolo con l’attuale di Conte.

Il Napoli 2010-11 di Walter Mazzarri vide i titolatissimi in campo per un minutaggio complessivo di 29.450 minuti in campionato. Di seguito la ripartizione dettagliata dei minuti giocati da parte dell’undici base:

De Sanctis 3.420

Campagnaro 2.731

Cannavaro 2.719

Grava 1.907

Maggio 2.804

Pazienza 2.433

Gargano 2.615

Dossena 2.465

Hamsik 2.983

Lavezzi 2.650

Cavani 2.903

Nel 2015-16 anche Maurizio Sarri ebbe il suo undici di base che praticamente non cambiava mai se non per infortuni o squalifiche. Quella formazione giocò in campionato per 33.062 minuti così ripartiti:

Reina 3.330

Hysaj 3.284

Albiol 3.240

Koulibaly 2.888

Ghoulam 2.916

Hamsik 3.240

Jorginho 2.913

Allan 2.824

Callejon 2.831

Higuain 2.974

Insigne 2.622

Chiudiamo ora con il Napoli di Conte che sembra avere un undici ben definito. Il minutaggio corrente totale è di 19.094 minuti. Vanno sottolineati i minuti ‘ridotti’ degli infortunati Buongiorno e Olivera. Inoltre va anche ricordato che mancano ancora 14 gare al termine del campionato. Volendo fare una sorta di stima generale, sperando che la squadra di Conte non abbia più defezioni tra i titolari, il minutaggio a fine stagione dovrebbe aggirarsi tra i 32.000-33.000 salvo imprevisti. Di seguito i minuti giocati dai titolatissimi fino alla 24esima giornata: