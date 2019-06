Milik: "Non tutti si sarebbero rialzati dopo i due crociati rotti. Con Ancelotti spazio alla fantasia, non eravamo abituati alla sua calma"

Ultime Calcio Napoli - Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato in occasione della conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca:

"Non penso a quanto male mi abbiano fatto gli infortuni e quanto abbiamo fermato la mia crescita, perché di sicuro mi hanno rallentato. Ormai è passato. Guardo avanti. Sono felice del livello che ho raggiunto. Non tutti si sarebbero rialzati così velocemente dopo infortuni così gravi e hanno raggiunto questo livello. Peccato non aver raggiunto i 20 gol in Serie A. Sarei ancora più felice e fiducioso, ma non mi lamento. Guardo con ottimismo al futuro perché sono cresciutto come calciatore.

So di avere più potenziale e sono in grado di farlo vedere, ma ho bisogno di tempo e di stare bene.