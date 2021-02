Tuttosport - Se Gattuso fallisce con Atalanta e Juve verrà esonerato: ADL contatta Mazzarri come traghettatore

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport sui possibili cambiamenti sulla panchina del Napoli calcio

Mazzarri Napoli, Auriemma: "Ipotesi traghettatore"

"Se malauguratamente il Napoli non riuscisse ad arrivare alla finale di Coppa Italia e poi dovesse anche perdere sabato in campionato allo stadio Maradona contro la Juventus, sarebbe quasi inevitabile trovare un tecnico che possa fare da traghettatore fino al termine della stagione. Pur apprezzando il lavoro di Gattuso, sarebbe complicato andare avanti con un gruppo squadra scosso dalla situazione di classifica e sprovvisto della personalità per reagire".

