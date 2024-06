Manna e l'esercito dei prestiti: in 17 torneranno nuovamente al Napoli dall'1 luglio | FOCUS

Calciomercato Napoli - L’arrivo di Antonio Conte ha rivitalizzato un po’ l’ambiente azzurro dopo la delusione per l’ultimo campionato. Con l’allenatore salentino in panchina molti già sognano dei colpi top in grado di rendere competitivo fin da subito gli azzurri per la zona Champions League. Anche se non è ufficialmente iniziato il mercato, già iniziano a circolare le prime indiscrezioni su acquisti e cessioni.

Giovanni Manna avrà senza dubbio il suo bel da fare. Il direttore sportivo dovrà accontentare le richieste di Conte rispettando sempre i paletti economici posti dal duo Chiavelli-De Laurentiis. Al di là dei nomi da prima pagina tanto in entrata quanto in uscita, Manna dovrà gestire al meglio un folto numero di calciatori che ritorneranno in possesso al Napoli dopo essere stati ceduti in prestito nella passata stagione.

In totale sono 17 i calciatori che vestiranno, chissà se virtualmente o in via definitiva, nuovamente la maglia del Napoli. Oltre ai ‘big’ Caprile, Folorunsho, Zanoli, Gaetano, Zerbin, Cheddira, c’è da capire anche quale sarà il futuro di altri azzurri che torneranno alla casa madre. L’elenco comprende i seguenti calciatori. Boffelli, Mezzoni, Obaretin, Marchisano, Coli Saco, Vergara, Ambrosino, Cioffi, D’Agostino, Marranzino, Sgarbi. Il Napoli dovrà trovagli una nuova sistemazione, in prestito oppure a titolo definitivo.

Conte nella sua testa ha già in mente chi riconfermare e chi no della rosa dello scorso anno considerando anche tutti i prestiti che si ritroverà di nuovo a disposizione. Per grandi linee il tecnico ha già deciso anche se vorrà toccare con mano nei due ritiri la qualità dell’organico.

