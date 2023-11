Manita d'autore e una balaustra da 30 milioni: il trend di Mazzarri contro Ancelotti e le squadre iberiche | FOCUS

"Non è che ci siamo mai frequentati, ma io e Ancelotti siamo i più longevi in Serie A, ci siamo affrontati tante volte, io ho avuto sempre massima stima e rispetto con lui, e quando ci siamo parlati c’è sempre stato comunanza di vedute e rispetto reciproco. Non ci vediamo tutti i giorni, ma c’è comunque un bel rapporto”. Così parlò Walter Mazzarri nella conferenza stampa che precedeva un confronto tra il suo Torino ed il Napoli allenato da Carlo Ancelotti. Era la stagione 2018/19 ed è proprio quello l'ultimo precedente tra i due allenatori che sono tra i più longevi in attività. Andiamo a vedere qual è il trend in carriera di Mazzarri nelle sfide contro Ancelotti.

Precedenti Mazzarri Ancelotti

I primi confronti tra l'allenatore toscano e quello emiliano risalgono al triennio alla Reggina da parte di Mazzarri. In 6 gare di campionato disputate, Ancelotti riuscì con il suo Milan a prevalere 5 volte. Fu soltanto una la vittoria di Walter su Carlo nell'ultima giornata di campionato 2006/07. Una data storica per il club amaranto che agguantò la terza salvezza consecutiva. Un traguardo che vale quanto uno scudetto a Reggio Calabria.

Gli altri quattro confronti tra Mazzarri e Ancelotti avvengono quando l'attuale allenatore del Napoli era sulla panchina della Sampdoria. Nello specifico, parliamo delle stagioni 2007/08 e 2008/09. Qui c'è un sostanziale equilibrio con due vittorie a testa. Spicca la manita d'autore che Carletto consegnò a domicilio alla Samp che fu travolta a Marassi da un sonoro 0-5. L'ultimo precedente risale all'annata 2018/19. All'epoca gli azzurri erano guidati da Carlo Ancelotti mentre il Toro da Mazzarri. Nella doppia sfida ci fu una vittoria per Carlo (1-3 a Torino) ed un pareggio. In totale sono 12 le sfide tra Ancelotti e Mazzarri. Il bilancio pende nettamente in favore del primo che vanta 8 vittorie mentre Walter appena 3. Solo una volta c'è stato un pareggio.

Guardando invece il rendimento di Walter Mazzarri contro le squadre spagnole in Europa c'è un dato che può far sorridere i tifosi del Napoli. Guardando il passato, Mazzarri proprio con il Napoli affrontò il Villarreal nella fase a gironi di Champions League vincendo per 2-0 sia allo stadio San Paolo (ora Maradona) che al Madrigal con tanto di cedimento della balaustra al gol di Hamsik che diede la qualificazione agli ottavi. Un crollo, fortunatamente senza gravi conseguenze per chi era presente, che valse su per giù quasi 30 milioni per il Napoli in ottica qualificazione e premi. Proprio in quella stagione ci fu il debutto in Champions del tecnico di San Vincenzo che riuscì nella sotirca impresa di andare a fare punti in casa del Manchester City.

