Montreal Impact, l'ex Mancosu: "Insigne-Toronto? In Canada non riconoscono neanche Drogba per strada! La MLS uno show, il consiglio giusto a Lorenzo può darlo Ibra" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - "A Montreal non riconoscevano nemmeno un certo Didier Drogba per strada. Questo fa capire un po' come si vive il calcio lì. Da noi sarebbe 'normale' non riconoscere uno come Didier (ride ndr)". Matteo Mancosu ha giocato in MLS dal 2016 al 2018. Con la maglia del Montreal Impact ha messo a segno 12 reti in 61 incontri. Oggi gioca nei dilettanti con il Muravera ma quella esperienza americana gli è rimasta ancora dentro.

Che idea ti sei fatto sull'offerta dei Toronto per Insigne?

"Ha ragione Giovinco quando dice che bisogna prendere una decisione e fare una scelta. Nel caso specifico, devi rinunciare alla carriera europea con tutte le motivazioni che ti può dare. Insigne è oggi in un club tra i primi in Italia e che gode di grande considerazione anche in giro per l'Europa, se andrà in MLS lascia queste ambizioni per provare a diventare una star internazionale nell'altra parte del mondo. Sebastian a Toronto non dico che era noto come Lebron James, ma poco ci mancava. Per strada c'erano cartelloni pubblicitari di 40 metri con la sua immagine. E' certamente una soddisfazione anche questa ma Insigne sappia però che non potrà più giocare contro un Chelsea, un Manchester City o Barcellona".

In maniera velata stai dicendo che se Insigne accettasse la corte del Toronto è come se smettesse di giocare a grandi livelli...

"Non è che smetti perchè dal punto di vista fisico quello è un campionato vero se hai le motivazioni. Chiaramente se vediamo l'Insigne di oggi e quello che potrebbe essere in MLS non c'è dubbio che diminuirebbe la sua fama però va a fare un torneo altrettanto bello eh".