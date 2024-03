Magic Calzona: 10 giorni per stabilire un mini primato stagionale

"Se non darò un'identità vuol dire che ho fallito". Calzona nella sua prima conferenza stampa è stato molto chiaro su quale medicina avrebbe somministrato ad un Napoli malato ed in crisi di testa nonché di risultati. La cura inizia a dare dei primi segnali incoraggianti anche se la prudenza deve sempre regnare sovrana. Basta ricordare che dopo Cagliari-Napoli c'era chi aveva già in messo al centro delle polemiche Ciccio da Cessaniti perché si era fatto beffare dall'esperto Claudio Ranieri. Al di là dei pareri, ci sono i numeri che parlano chiaro sull'impatto dato finora dal terzo allenatore in stagione scelto da De Laurentiis.

Calzona ha già fatto meglio di Rudi Garcia e Walter Mazzarri se andiamo a vedere la striscia positiva di risultati utili e consecutivi in un mini ciclo di tre gare. Garcia, in questo numero di gare ristretto, ha portato a casa in media 5-6 punti. Ricordiamo le due vittorie consecutive con Frosinone e Sassuolo (1^ e 2^ giornata) e poi con Udinese e Lecce (6^-7^ giornata). Per Mazzarri è stato un autentico pianto greco, sotto la sua gestione non si è mai avuta una continuità di rendimento. Volendo fare un confronto su un mini ciclo di tre gare, Calzona è quello che ha conquistato più punti in campionato (7). Un dettaglio che in qualche modo rende merito ad un allenatore arrivato in piena tempesta e con l'obbligo morale di provare a portare nuovamente questa squadra in corsa per l'Europa.

Nei principi di gioco sembra sia passata un secolo da quel Napoli impaurito che non riusciva a mettere insieme neanche quattro passaggi di fila. Si vede una squadra che finalmente si aiuta in campo. Chi entra ha la giusta motivazione e voglia di incidere come è accaduto ieri con Raspadori. La vittoria di ieri è un passo importante, ma non definitivo. Bene fa Calzona a non ascoltare le voci di fuori perché Napoli è così. Oggi sei Dio poi se pareggi contro chi sta in fondo alla classifica non ti perdona niente. Ciccio conosce bene il giochetto e non ha bisogno mica che qualcuno glielo spieghi. Che vinca o perda, Calzona il suo obiettivo l'ha raggiunto: ridare entusiasmo ed identità al Napoli era un'impresa ardua. Lui ci è riuscito in pochi giorni.

