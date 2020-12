Probabili formazioni Lazio-Napoli: Petagna dal 1', Fabian verso il rientro! Inzaghi ha un dubbio

Ultimissime notizie Napoli. Giornata numero 13 del campionato di Serie A, ed il Napoli è atteso dall’insidiosa trasferta di Roma contro una Lazio sì qualificata agli ottavi di Champions League, ma in difficoltà in classifica con 18 punti, a -5 dagli azzurri.

QUI LAZIO

Lazio-Napoli: nel 3-5-2 di Simone Inzaghi permane il dubbio relativo a Francesco Acerbi, se il centrale non dovesse farcela spazio a Hoedt al centro di una difesa completata da Luiz Felipe e Radu, davanti all’ex Napoli Reina, in vantaggio su Strakosha. A centrocampo Lazzari e Marusic sulle fasce, al centro il terzetto formato da Milinkovic-Savic, Luis Alberto e uno tra Escalante (in vantaggio), Cataldi e Parolo. In avanti con Ciro Immobile Correa è in vantaggio su Andreas Pereira.

QUI NAPOLI

Le assenze forzate di Insigne, Mertens ed Osimhen porteranno Gattuso a schierare il tridente Politano-Petagna-Lozano in Lazio-Napoli. Chi dietro di loro? Confermati Zielinski e Bakayoko, per la terza maglia da titolare Fabian potrebbe spuntarla su Demme dopo la panchina iniziale a San Siro con l’Inter. In difesa, davanti ad un Ospina in vantaggio su Meret, pochi dubbi: Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con il portoghese insidiato da Hysaj, mentre Manolas e Koulibaly formeranno la coppia al centro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

Lazio (3-5-2) : Reina; Luiz Felipe, Hoedt (Acerbi), Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

: Reina; Luiz Felipe, Hoedt (Acerbi), Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente

LE STATISTICHE