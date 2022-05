Koulibaly-Juventus, Tuttosport: i dettagli della doppia strategia bianconera per portarlo a Torino

Calciomercato Napoli - I due piani della Juventus per prendere Koulibaly. L'edizione odierna di Tuttosport svela la doppia strategia del club bianconero per acquistare il difensore del Napoli. La prima soluzione sarebbe un'offerta cash di buon livello agli azzurri, l'altra invece prevede prendere Koulibaly a parametro zero tra un anno.

Ecco cosa scrive Tuttosport su Koulibaly alla Juventus:

"Nel caso di Koulibaly la clausola non c’è, ma il club bianconero può far leva - onde mettersi in una posizione di vantaggio - sul fatto che il forte difensore azzurro ha il contratto in scadenza tra un anno e - quantomeno per ora - non ha dato il via libera al prolungamento. Non sono ancora (e chissà se lo saranno) degli intenti programmatici del club. Tutto sta nel capire fino a che punto il patron De Laurentiis voglia spingersi in termini di ingaggio, per il nuovo eventuale contratto di Koulibaly.

La Juventus, però, medita anche un piano alternativo e più low cost. Quantomeno in termini di esborso per il cartellino: le cifre lieviterebbero invece in termini di ingaggio e commissioni. Il piano, cioè, è quello di attendere la scadenza del contratto e tesserare Koulibaly a parametro zero"