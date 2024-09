Juve-Napoli, ultimissime SKY: arrivano conferme su una mossa audace di Conte

Ultimissime Juventus-Napoli, si avvicina il big match delle 18.00 e arrivano importanti indicazioni per quanto riguarda le formazioni con possibili novità soprattutto da Antonio Conte. Idee più chiare, invece, per Thiago Motta, che lancerà gli stessi uomini che hanno vinto in Champions League.

Ultimissime Juventus-Napoli: le scelte di Thiago Motta e Conte

L’unica novità potrebbe essere rappresentata dall’assenza di Federico Gatti che, seppur convocato, non è al meglio: nel caso non dovesse farcela pronto Nicolò Savona sulla fascia con Pierre Kalulu che andrebbe ad accentrarsi.

Per gli azzurri arrivano conferme a proposito di un possibile cambio modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3: pronto Scott McTominay dal primo minuto e ballottaggio tra Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera.

Probabili formazioni Juventus-Napoli: ultimissime Sky