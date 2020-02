Verona, Juric: "Non ho firmato con il Napoli! La situazione è chiara, dovrò parlare col presidente"

Notizie Calcio Napoli - A due giorni dalla sfida contro l'Udinese, in programma domenica alla Dacia Arena, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda.

Come si sta al centro dell'attenzione?

"Io sto bene, ma non per questo. Sono contento di come stiamo andando, i ragazzi sono soddisfatti. Il resto conta meno"

Anche lei è al centro dell'attenzione.

"Penso sia normale, con una squadra che parte come ultima. Sono contento perché la squadra gioca bene, i ragazzi si stanno togliendo soddisfazioni. Non deve influire sul nostro rendimento"

Qualcuno scrive che tu abbia firmato col Napoli.

"Non è così, la situazione con la società è chiara. Dopo dovrò parlare con il presidente, che è quello che decide".