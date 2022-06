Infortunio Mathias Olivera, nuovo acquisto Napoli in lacrime: la prima diagnosi dall'Uruguay | VIDEO

Calciomercato Napoli - Brutte notizie per Mathias Olivera. Il nuovo terzino del Napoli è stato sostituito nella gara tra Uruguay e Panama per un intervento di gioco che gli ha creato un problema al ginocchio.

Infortunio Mathias Olivera

Come si legge sui media uruguaiani, Mathias Olivera è rimasto a terra dopo un contrasto di gioco al 35esimo minuto. I compagni hanno subito indicato il cambio capendo la gravità del problema. Il giocatore del Napoli è uscito in lacrime dal terreno di gioco. Secondo le prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di una distorsione al ginocchio, ma sono in corso nuovi accertamenti.