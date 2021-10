Il problema è la Coppa d'Africa o la scarsa fiducia in chi dovrà sostituire Koulibaly, Anguissa e Osimhen? Spalletti ha tre mesi per trovare la soluzione

Napoli calcio - "Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta" diceva Platone. A Napoli, anziché godersi un primato meritato per quanto fatto intravedere finora in questo scorcio di campionato, si è già con la testa a gennaio quando ci sarà questa famosa Coppa d'Africa che priverà la rosa di Koulibaly, Anguissa, Osimhen e forse Ounas. Certo, tre di questi calciatori rappresentano la spina dorsale di un undici che pare aver trovato la quadratura del cerchio. E' innegabile che la loro assenza peserà nell'economia del gioco spallettiano. Tuttavia, sostenere o focalizzarsi solo su questo 'presunto' problema rischia di trasformarsi in una sorta di mancanza di fiducia verso chi dovrà sostituire i giocatori impegnati con le nazionali.

Koulibaly, Anguissa e Osimhen

FIDUCIA IN CHI VERRA' CHIAMATO IN CAUSA

Spalletti fin dal primo giorno ha ribadito come per lui questa rosa sia completa in ogni zona di campo. C'è chi, fin dai primi giorni napoletani, lo aveva ribattezzato aziendalista perché non chiedeva rinforzi. La verità è che Luciano si sta dimostrando un grande ottimizzatore di risorse che c'erano a disposizione già prima. Continuare, quotidianamente a parlare della Coppa d'Africa, non solo denota scarsa varietà di argomentazioni ma può risultare come una scarsa fiducia verso Manolas, Demme, Petagna e Mertens che saranno chiamati a non far rimpiangere chi forzatamente gli dovrà lasciare il posto. Kostas certamente non sta vivendo un periodo felice ma non si può non avere fiducia in lui sotto l'aspetto tecnico, Diego è stato l'uomo chiave del Napoli fino all'infortunio estivo con la Pro Vercelli mentre Andrea e Dries hanno sempre fatto i loro gol nell'arco di una stagione. Quindi, invece di perdere tempo a pensare alla questione che si porrà tra tre mesi, sfruttiamo questi giorni per avere le quattro soluzioni al problema Coppa. Tutto il resto è noia.