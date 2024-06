Il Napoli studia svincolati over 30? Sette precedenti contrattuali ed il peso a bilancio | FOCUS

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto un rapporto piuttosto particolare con i calciatori svincolati; specialmente per coloro che sono in prossimità dei 30 anni oppure hanno superato abbondantemente questa età. Da quando gli azzurri sono approdati in serie A, sono soltanto undici i calciatori arrivati a parametro zero. I pionieri sono stati - nel 2011-12 - Roberto Colombo (37), Mario Santana (31) e Marco Donadel (29).

Nel 2013-14, causa emergenza infortuni, il Napoli decise di tesserare in corsa l’estremo difensore Doblas ed il terzino Reveliere. Lo spagnolo aveva 34 anni mentre il francese 35. L’anno successivo, nel mercato invernale, ci fu la firma di Ivan Strinic (28). Gli azzurri tornano a pescare nuovamente dal mercato degli svincolati nel 2018-19 acquisendo Amin Younes (26) e Hrvoje Milic (30). L’anno successivo arrivò a Napoli l’attaccante Fernando Llorente (35). Gli ultimi due colpi a zero sono stati nel 2021-22 il difensore Juan Jesus (31) e nel 2022-23 il portiere Salvatore Sirigu (36).

In totale gli over 30 a parametro zero acquistati dal Napoli in serie A sono stati sette su undici finora: Colombo, Santana, Doblas, Reveliere, Llorente, Juan Jesus, Sirigu. La media età dei calciatori svincolati dell’era De Laurentiis in serie A è di 32 anni. In queste settimane sono stati accostati agli azzurri diversi calciatori svincolati. Tra questi ci sono Hermoso (28) e Spinazzola (31).

Escludendo gli acquisti a zero per causa di forza maggiore (ecatombe di infortuni nello stesso reparto), il Napoli agli over 30 svincolati storicamente non ha sempre offerto contratti annuali con opzione oppure biennali con opzione. Sotto l’aspetto del bilancio, un biennale viene ammortizzato il 60% (primo anno) e 40% (secondo anno). Per gli svincolati non over 30, il Napoli ha quasi sempre fatto contratti di 4-5 anni. In questo caso, il peso a bilancio è stato ovviamente diverso.

RIPRODUZIONE RISERVATA