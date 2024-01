Il Napoli paga lo stipendio a Demme: perché Diego non avrebbe dovuto dare il massimo con la Salernitana?

Napoli Calcio - La vittoria nella famosa 'zona Mazzarri' contro la Salernitana ha ridato qualche briciolo d'ossigeno e tranquillità ad un ambiente che resta sempre e comunque una polveriera. La rete di Rrahmani, noi boomer possiamo ricordarlo, risarcisce in parte quella di Lazzaro subita proprio in pieno recupero dai granata. Si era in B, altra gente, altra storia. Restiamo però sulla stretta attualità. Dalla gara contro i granata emergono due spunti di riflessione.

Il gol di Rrahmani ha fatto il cosiddetto 'salvatutti' al gioco del nascondino. Il kosovaro ha fatto tana liberando compagni ed allenatore da una contestazione che si preannunciava feroce. Il Napoli non è guarito. Continua a non giocare bene, ma sembra essere - a livello nazionale - un problema solo partenopeo. Se ci spostiamo a Roma (sponda giallorossa) oppure nella Torino bianconera, il fatto che si giochi male è un falso problema. Anzi, si usa la parola cinismo ed il gioco è fatto. Insomma, siamo alle solite. Se gli azzurri vincono con 'cinismo' lo si sottolinea mentre se capita ad altri c'è la standing ovation della praticità calcistica.

Capitolo Demme. Va sicuramente messo in evidenza la sua professionalità - non è mai mancata in Diego fin dal primo secondo di Napoli - e la voglia di dare un contributo in un momento negativo. Ora però non si esageri come, purtroppo, è solito fare la piazza partenopea. Al di là delle scelte tecniche e/o contrattuali, Demme è uno stipendiato del Napoli. E' un suo dovere dare il massimo a prescindere se giochi oppure no. Non trasformiamo l'ordinario in straordinario perché bisogna per forza trovare un motivo per esaltarsi. Gli stessi che adottano questo metro di giudizio saranno i primi a distruggere Demme al primo errore. Adesso testa alla Supercoppa con la consapevolezza che i problemi restano e vanno risolti.