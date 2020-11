Hysaj-Napoli, divorzio imminente. Un club di A pronto ad ingaggiarlo già a gennaio: la situazione [ESCLUSIVA]

Arrivano aggiornamenti sul fronte legato alle trattative per il rinnovo di Elseid Hysaj con il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’accordo tra l’entourage dell’albanese e la dirigenza partenopea non è stato raggiunto nonostante i continui contatti tra le parti. Il terzino, libero dunque da altri vincoli contrattuali al momento, sta per stringere un’intesa contrattuale con un’altra squadra. Le indiscrezioni in nostro possesso riferiscono di un accordo di massima tra l’albanese ed un altro club italiano. La firma sarebbe prevista entro i primi dieci giorni di gennaio.

