Hysaj, l'agente: "Il Napoli non ha voluto privarsi di Elseid per motivi tecnici ed economici. Ho avuto trattative con tre club importanti! Sull'interesse della Juventus..."

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Hysaj? I motivi della permanenza sono due. Non si è trovato un accordo dal punto di vista economico e della formula. E poi non c'è stata la volontà, il Napoli non ha voluto privarsene per motivi tecnici. Questa etsate per Hysaj ho avuto tre trattatiuve con tre club importanti, gli allenatori avevano grande stima del calciatore. Sarri? E' sempre piaciuto alla Juve ma lo scambio Cancelo-Danilo ha chiuso la strada".