"Ho preso una pistola e gli ho sparato su un piede". Perchè Garcia ha un conto in sospeso con il Genoa a Marassi | VIDEO

Il Genoa, lo stadio Marassi e quella polemica che certamente Garcia non ha ancora dimenticato. Campionato 2014-15, l'attuale allenatore del Napoli era sulla panchina della Roma che sconfisse il Genoa per 1-0. Quella partita però non rimase negli annali per gesti tecnici o quanto altro bensì dalle polemiche e da tutto quanto accadde nel tunnel che porta dal terreno di gioco agli spogliatoi. Protagonista dei fatti fu Rudi Garcia il quale fu squalificato per 2 giornate in quanto, secondo la Procura Federale, aveva avuto una "condotta aggressiva e intimidatoria" nei confronti di uno steward. Secondo alcune ricostruzioni dell'epoca, il francese aveva colpito lo steward con uno schiaffo.

La Procura Federale, prima di irrogare la squalifica a Garcia, raccolse tutte le testimonianze sull'accaduto. Un testimone dei fatti fu il coordinatore degli steward della “4 Any job” dello stadio Marassi il quale dichiarò: "Al termine della gara, mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione dell'ingresso spogliatoi, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale strattonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito. Subito dopo il sig. Garcia veniva allontanato da persone li presenti. Contemporaneamente un signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto strattonava me ed un mio collaboratore, attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all'altezza del viso".

Nella successiva conferenza stampa, Garcia rispose alla stampa in maniera ironica e pungente sulle motivazioni della sua squalifica in merito all'episodio: "C'era una persona, che non conosco e sembra essere uno steward, a cui prima ho dato una bastonata nel ginocchio, poi ho preso la pistola e gli ho sparato su un piede". Quella squalifica fu successivamente annullata da parte della Corte, ma certamente per Rudi tornare a Genova non sarà come andare in altri stadi.