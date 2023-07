Garcia e il rapporto con il settore giovanile: i 48 nomi scovati dal 2009 | FOCUS

Calcio Napoli - Rudi Garcia è sempre stato un allenatore che ha portato in prima squadra alemno un calciatore proveniente dal settore giovanile del club in cui è andato ad allenare. Nella prima conferenza stampa nel ritiro di Dimaro, l'allenatore francese ha dichiarato: "Vediamo, per il momento avete visto e abbiamo tanti giovani del settore giovanile, così li vedo da vicino io. E poi ci sono i ragazzi che tornano dai prestiti: volevo vederli coi miei occhi. Spero di trovare tra questi giocatori almeno uno che possa restare in squadra e far grandi cose in futuro per il Napoli! Devo dire che in passato l'ho sempre quasi fatto: prendere giovani anche non conosciuti e trovarne uno di qualità".

Insomma, Rudi non ha alcuna preclusione verso i giovani. Anzi, ci punta molto. Come sappiamo tutti, la Primavera del Napoli è reduce da una amarissima retrocessione. Tuttavia ci sono molti ragazzi che sono stati portati in Val di Sole: Turi, D'Avino, Marchisano, Obaretin, Iaccarino, Russo, Saco Coli, Spavone, Cioffi, Ambrosino, Vergara, Marranzino, D'Agostino.

Quali sono i giovani lanciati da Rudi Garcia

Dicevamo come nella sua carriera Rudi Garcia abbia sempre portato tra i big calciatori provenienti dalle giovanili. Guardando le sue rose partendo dal Lille, ne viene fuori che i ragazzi portati in prima squadra sono in totale ben 48. Un numero importante se spalmato dal 2008 al 2021, escludendo le parentesi ove è subentrato in corsa a Marsiglia e Lione.

Lille 2008-09

Eden Hazard Brian Obino Jerr Vandam Badis Lebbihi Jeremy Taravel Omar Benzerga Alexandre Oukidja

Lille 2009-10

Arnaud Souquet Pierre Baptiste Baherlé Idrissa Gueye

Lille 2010-11

Papa Souarè Gianni Bruno

Lille 2011-12

Lucas Digne

Lille 2012-13

Adama Soumaoro Steeven Willems Divock Origi

Roma 2013-14

Gadji Tallo Alessio Romagnoli Matteo Adamo Francesco Proietti Jacopo Ferri Federico Ricci Luca Mazzitelli Valmir Berisha

Roma 2014-15

Gabriele Marchegiani Arturo Calabresi Elio Capradossi Lorenzo Pellegrini Michele Somma

Roma 2015-16

Lorenzo Di Livio Christian D'Urso Riccardo Marchizza Edoardo Soleri Marco Tumminello Elio Capradossi

Marsiglia 2017-18

Maxime Lopez Boubacar Kamara

Marsiglia 18-19

Florian Chabrolle Mohamed Abdallah Lucas Perrin

Lione 20-21