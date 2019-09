Formazioni Napoli-Liverpool, ultimissime Sky: Lozano titolare con Mertens! Out Llorente

Formazioni Napoli-Liverpool, in impennata le quotazioni di Hirving Lozano. A riferirlo è SkySport. Secondo le ultimissime di formazione, aumentano notevolmente le chance del messicano e calano invece quelle di Fernando Llorente.

Formazioni Napoli-Liverpool, le ultimissime Sky

Lo spagnolo, salvo sorprese dell'ultimo secondo, non partirà titolare stasera allo stadio San Paolo. Piuttosto ci sarà subito un'occasione importante per il messicano. Sia perché è il più veloce della squadra, e quindi può rivelarsi letale in ripartenza, e sia per in generale per il tuo talento che può rivelarsi decisivo stasera in coppia con Dries Mertens. L'ex Tottenham, al massimo, è pronto a subentrare in caso di forcing finale.