Empoli-Napoli, probabili formazioni: ballottaggio sugli esterni, c'è una sorpresa in attacco! Attenzione al duo Caputo-Farias

Empoli-Napoli, probabili formazioni - Trentesima giornata di Serie A, match di ritorno allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Il Napoli di Carlo Ancelotti affronterà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli dopo il roboante 1-4 ai danni della Roma di Claudio Ranieri. Probabile turnover parziale per il tecnico azzurro che darà spazio a chi ha giocato meno visto il turno infrasettimanale e i prossimi impegni di campionato ed Europa League, rispettivamente contro Genoa ed Arsenal. Sorpresa tra i convocati di mister Ancelotti: presenti in lista anche tre Primavera. D'Andrea, Zedazka e Gaetano, infatti, sono stati aggiunti alla lista degli uomini che potrebbero scendere in campo contro la squadra toscana.

Arbitrerà il match il Sig. Doveri di Roma.

COME CI ARRIVA IL NAPOLI - Gli azzurri sono carichi dopo la netta vittoria contro la Roma di domenica scorsa. I ragazzi di Ancelotti ruoteranno come di consueto accade. Torna arruolabile Piotr Zielinski dopo la squalifica scontata contro i giallorossi. Disponibili, nonostante qualche piccolo problemino fisico, anche Dries Mertens ed Elseid Hysaj: i due, con ogni probabilità, siederanno in panchina al Castellani. Restano fuori dalla lista dei 21 Lorenzo Insigne e David Ospina. In difesa possibile turno di riposo per Nikola Maksimovic: potrebbe occupare quella mattonella di gioco Sebastiano Luperto. Ancelotti cambia anche in attacco: accanto all'inamovibile Arek Milik, il tecnico potrebbe schierare Adam Ounas. Ballottaggio suglie esterni: Simone Verdi e Amin Younes si contengono una maglia da titolare sulla sinistra.

COME CI ARRIVA L'EMPOLI - I toscani, nonostante la sconfitta nell'ultimo turno, sono riusciti a subire un solo gol dalla Juventus. La squadra di Aurelio Andreazzoli ha mostrato carattere contro la compagine di Massimiliano Allegri nonostante sia uscita sconfitta dall'Allianz Stadium. La vittoria nello scontro diretto contro il Frosinone dello scorso 17 marzo aveva infuso sicurezza negli animi dei toscani ma il passo falso di sabato ha riportato i toscani al diciottesimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Polvani, Mchelidze, La Gumina, Diks e Rasmussen non saranno a disposizione a causa di problemi fisici. Silvestre torna dalla squalifica ed è in lizza per una maglia da titolare con Veseli e Maietta, Dell'Orco è certo di un posto in campo dal primo minuto. Pasqual e Pajac sono in ballottaggio sull'esterno; attacco affidato al duo Caputo-Farias.

Empoli-Napoli, i convocati

NAPOLI - Meret, Karnezis, D'Andrea, Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano.

Meret, Karnezis, D'Andrea, Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano. EMPOLI - Dragowski, Perucchini, Provedel, Antonelli, Dell'Orco, Di Lorenzo, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Silvestre, Veseli, Belardinelli, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Ricci, Traorè, Ucan, Caputo, Farias, Oberlin.



Probabili formazioni Empoli-Napoli

NAPOLI (4-4-2) - Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Ounas. All. : Ancelotti.

Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Ounas. : Ancelotti. EMPOLI (3-5-2) - Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traorè, Pajac; Farias, Caputo. All.: Andreazzoli.

Empoli-Napoli, la conferenza di Andreazzoli

di Simone Guadagno - Twitter: @SimoneGuadagnoo