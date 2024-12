Dorval-Napoli: cosa filtra su un possibile approdo in azzurro | ESCLUSIVA

Mehdi Dorval al Napoli? In queste ore si sta parlando molto di un possibile trasferimento del terzino classe 2001 dal Bari al Napoli nella prossima sessione invernale di calciomercato. Nel dettaglio, si è letto di una cessione a titolo definitivo ai partenopei con la permanenza in prestito fino a giugno di Dorval in Puglia.

Dorval Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - La nostra redazione ha contattato in esclusiva l'agente di Mehdi Dorval il quale - a microfoni spenti - ha tenuto a precisare che, al momento, non ci sono stati contatti con il Napoli. Questo non significa che in futuro le due società non possano avviare una trattativa per quanto riguarda il terzino. Sul calciatore ci sono anche interessamenti da parte di club esteri. Tra Napoli e Bari ci sono già state varie operazioni nel recente passato. Ricordiamo tra queste quelle di Cheddira, Caprile, Folorunsho. Vedremo se in futuro ci sarà anche il nome di Dorval.

