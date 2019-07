De Laurentiis fra i tifosi: "Mercato? Serve pazienza, trattiamo tanti nomi. Ho bisogno di vincere, ma con intelligenza" [FOTO & VIDEO CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Delirio in tribuna al campo di Carciato. E' arrivato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro, dopo essere uscito dallo store per il merchandising, ha raggiunto l'impianto sportivo per salutare i tantissimi tifosi presenti. Nel cammino dal truck allo stadio è stato accompagnato da un cordone di tifosi che gli hanno chiesto a gran voce i nomi di James, Rodrigo ed Icardi. Al suo arrivo è partito il coro: "Presidente, portaci James!".

Pronta la sua risposta:

"Devo parlare? (tutti in coro rispondono di sì, ndr) Ieri vi avevo promesso che sarei venuto in mezzo a voi, mi piacerebe fare una foto con ognuno di voi ma lo capite da soli che non è possibile! Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, ovvero il mercato, voi dovete avere pazienza perché il mercato chiude il 2 di settembre. Da qui a quella data possono cambiare tantissime cose. Noi siamo a trattare con chiunque ci interessi, ma che sia coerente e giusto per il gioco e non per fare scena! E' chiaro il ragionamento? Non ho bisogno di avere più abbonamenti, io ho bisogno di vincere ma per farlo bisogna usare la testa".