Se il Napoli fosse un negozio, stamattina avrebbe potuto mettere alla porta il seguente cartello: "Chiuso per rinnovo dei locali". La sconfitta contro il Barcellona ha portato all'esaurimento di un ciclo dirigenziale, tecnico e di squadra. La vittoria dello scudetto ha rappresentato l'apice di una programmazione che, tolto quest'anno, ha sempre dato ragione al presidente De Laurentiis fino a quando non ha scelto di fare tutto da solo. A marzo è inutile rimarcare gli errori commessi, piuttosto è il periodo propizio per cominciare a programmare. Lo stesso presidente De Laurentiis disse qualche tempo fa che proprio in questo periodo - più precisamente aprile - avrebbe deciso su allenatore ed altro.

Adesso bisogna gettare le basi per la prossima stagione senza però perdere di vista l'attuale. La speranza qualificazione alla prossima Champions League è ancora matematicamente possibile seppur non di facile realizzazione. All'orizzonte c'è anche quel 5° posto che potrebbe bastare, ma che per adesso resta un'ipotesi da tenere là. L'augurio è che Francesco Calzona - il quale ha già fatto tanto - riesca a riportare il Napoli in zona Champions anche se non sarà semplice. Per lui sarebbe un'impresa perché ha preso una squadra verso il baratro. Non si può dire in generale per il resto: l'eventuale qualificazione alla Champions rappresenterebbe il minimo sindacale.

Cosa resterà dell'anno post scudetto? Il caos, la crisi tecnica, il ritorno delle sfuriate presidenziali ed un cammino totalmente insufficiente in campionato e Coppa Italia. In Champions c'è qualche rammarico, ma di più non si poteva pretendere da Calzona. E adesso? De Laurentiis sicuramente già starà lavorando per la prossima stagione. Non è uno sprovveduto, la gestione di questa stagione gli è servita da lezione anche se in pubblico non lo dirà mai. Ora - come recita una famosa canzona di Mina - l'importante è finire. Nel miglior modo possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA