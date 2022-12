CorSport - Liverpool e Man Utd vogliono Kim: contromossa Napoli per blindare il coreano

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al futuro di Kim al Napoli. Su di lui ci sarebbero due squadre di Premier League pronte a pagare la clausola questa estate nel periodo tra l'1 ed il 15 luglio come previsto dal contratto.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Kim:

"E che bello tornare in campo dopo la lunga pausa direttamente con l'Inter: una serata di quelle che piacciono tanto a chi come lui è ormai entrato nell'immaginario di tante grandi d'Europa. Del tipo: lo United e il Liverpool valutano seriamente di sfruttare la clausola. La famigerata clausola rescissoria che sarà valida dal 1° al 15 luglio esclusivamente per l'estero. Sì, lui è uno che piace. Ma anche Napoli e il Napoli gli piacciono tanto: d'accordo la clausola, d'accordo tutto, ma per traslocare c'è bisogno del suo consenso.

Questo deve essere chiaro: e Minjae, come ha detto Spalletti, da queste parti ci sta che è un piacere. Al Maradona e on the road: la clausola c'è, del resto, ed è normale che un difensore del suo calibro possa finire nel mirino dei nobili. Anche il Liverpool lo segue con estrema attenzione, ma prima di tutto bisognerà fare i conti con la sua volontà. L'idea, comunque, è risolvere diversamente con il suo (ampio) entourage: rivedendo certi termini del contratto, ovviamente, così da azzerare o quantomeno limitare al minimo i pericoli"