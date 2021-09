Collezione EA7-Napoli, in vendita il materiale del club! Maglia a 125 euro, in vendita anche pantaloncini e calzettoni [FOTOGALLERY]

Ultime notizie Napoli - Per la nuova collezione EA7, tutto il materiale della SSCNapoli è appena disponibile per la vendita. Sul sito del club azzurro, ieri, era apparso il countdown in vista della mattinata di oggi. Disponibile su Web Store SSC Napoli, Amazon Brand Store e negli Official Store al Centro Commerciale Campania ed alla Stazione Centrale di Napoli

Maglia Gara Home-Away-Fourth-Portiere Verde 125 euro (personalizzazione gratuita)

Descrizione SSC Napoli maglia gioco ufficiale, azzurra gara home 2021/2022

La maglia EA7/SSC Napoli presenta un design elegante e pulito che si intreccia al tessuto tecnico per una resa tecnica efficace e duratura. Inserti blu scuro su spalla, su maniche e sui lati della maglia. Transfer su retro collo con lettering SSCN. Composizione: 91% poliestere, 9% elastan

Shorts Gara Azzurro-Bianco/Blu-Verde 2021/2022 58 euro

Descrizione SSC Napoli Shorts Gara 2021/2022

Inserti blu scuro, loghi SSC Napoli e EA7. 100% poliestere. Regular Fit

Calze Gara Azzurre-Bianche-Rosse-Verdi 2021/2022 23 euro

Descrizione Calze gara SSC Napoli azzurre 2021/2022

75% poliammide, 15% cotone, 6% poliestere, 4% elastane

Di seguito la nota stampa della SSC Napoli:

"Per la prima volta nel mondo del calcio, Giorgio Armani, il più famoso stilista italiano, firma il kit gara del club Azzurro. La moda italiana famosa nel mondo incontra lo sport più amato per vestire i calciatori della SSC Napoli. La maglia EA7-SSC Napoli presenta un design elegante e pulito che si intreccia al tessuto tecnico per una resa tecnica efficace e duratura. Azzurra come la tua pelle, un prodotto già da collezione"

Di seguito il comunicato stampa dell'accordo tra Giorgio Armani ed il presidente azzurro Aurelio DeLaurentiis: