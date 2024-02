CN24 - Riunione fiume tra De Laurentiis, Calzona e staff al Britannique: le ultime

L'avventura di Francesco Calzona ed il suo staff alla guida del Napoli Calcio è ufficialmente iniziata stamattina. Il tecnico infatti è giunto molto presto all'Hotel Britannique, il cosiddetto quartiere generale del presidente Aurelio De Laurentiis che ieri ha deciso di esonerare Walter Mazzarri in serata.

Francesco Calzona nuovo allenatore del Napoli

In questo momento De Laurentiis, Calzona e staff sono in riunione ormai da quasi tre ore (dalle 8:20 del mattino). Probabile che le parti stiano facendo un punto della situazione sulla situazione della squadra anche per iniziare da re le prime linee guida. Alle porte c'è l'imminente sfida contro il Barcellona di Champions League. Alle ore 14, Francesco Calzona dirigerà il suo primo allenamento a Castel Volturno prima della consueta conferenza stampa pregara dove parteciperà anche capitan Di Lorenzo. Alla riunione in corso al Britannique, sta partecipando anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis anch'egli giunti stamattina presso l'hotel insieme a Sinicropi.