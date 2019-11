CN24 - La SSC Napoli manda raccomandate anche ai tifosi: abbonamento sospeso per non aver rispettato il posto sul biglietto, i dettagli

Tempesta di raccomandate da parte della SSC Napoli. Per i tesserati dopo l'ammutinamento ma anche per alcuni tifosi azzurri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, hanno infatti ricevuto posta anche diversi dei protagonisti in negativo di Napoli-Brescia dello scorso 27 settembre. Ossia alcuni dei sostenitori già individuati e sanzionati per non aver rispettato il posto sul sediolino.

SSC Napoli, raccomandate ai tifosi e abbonamento sospeso

Dopo la multa in questione, una parte del gruppo, abbonati della Curva B, hanno ricevuto anche un avviso da parte della società. In questo è presente il procedimento di sospensione dell’abbonamento, come previsto da regolamento e attuato dal club secondo l'Art.5 dell’atto di sottoscrizione. Pronto il ricorso immediato da parte dei tifosi coinvolti.