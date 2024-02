Calzona: "Hamsik arriva? Vediamo, lo sento sempre! Sono emozionato per domani" | VIDEO CN24

Terminata la riunione fiume tra Aurelio De Laurentiis, Francesco Calzona ed il suo staff a Britannique. Il nuovo allenatore del Napoli è uscito pochi minuti fa dalla struttura alberghiera napoletana per dirigersi a Castel Volturno per svolgere il primo allenamento con la squadra che domani è impegnata al Maradona contro il Barcellona in Champions League.

Calzona nuovo allenatore Napoli: le prime parole

Ecco le prime parole rilasciate da Francesco Calzona all'uscita dal Britannique:

"Hamsik arriva? Vediamo, lo sento sempre! Sono emozionato per domani. In bocca al lupo per il Barça? Crepi!".

Calzona a Napoli

Adesso il nuovo allenatore degli azzurri andrà a Castel Volturno dove ad attenderlo ci sarà tutta la squadra al completo. C'è curiosità nel capire quale Napoli domani vedremo in campo contro i blaugrana. Probabile che Calzona possa adottare il 4-3-3.