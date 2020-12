Calendario Ufficiale SSC Napoli 2021, Insigne: "Molto dispiaciuto per per l'espulsione. Questo è il Napoli più forte di sempre dove ho giocato. Non è ritiro punitivo". Petagna: "Ieri partita più brutta dell'anno"

Calendario SSC Napoli 2021. Gentili lettori di CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale della presentazione del Calendario ufficiale 2021 della SSC Napoli. Dalle ore 14 circa tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

Calendario 2021 della SSC Napoli, le dichiarazioni

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti, con i tesserati Lorenzo Insigne ed Andrea Petagna.

Prende la parola Alessandro Formisano: "Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo e tutte le situazioni difficili che sono venute a crearsi, causate anche dal calciomercato che si è conscluso a ottobre, siamo riusciti a confezionare un prodotto che rispecchia il valore solito del nostro calendario".

Formisano: "Insieme ad un panel di esperti abbiamo scelto una serie di aforismi napoletani che diano un buon augurio per l'anno nuovo. Da domani il calendario è in uscita a 8 euro e 90 con il Corriere dello Sport. Il calendario si può ordinare anche fuori dalla Regione Campania nelle edicole. Lo si può comprare anche sul sito ufficiale del calcio Napoli. Nella clip che abbiamo mostrato si è intravisto qualcosa, così vi anticipo che nel calendario abbiamo reso omaggio a Maradona. All'interno ci sono 2 pagine. Una particolarmente bella. Ma non le mostriamo perchè non vuole essere un modo per trainare le vendite".

Insigne: "Spero che il 2021 sia l'anno buono per me, per il Napoli e per la nazionale. Ora per la nazionale c'è tempo però, bisogna pensare al Napoli. Alla prossima partita e ai prossimi impegni. Spero che non solo per me ma per tutti i miei compagni sia l'anno giusto. Stiamo lavorando duramente ogni giorno per raggiungere ogni obiettivo e dare soddisfazioni ai tifosi".

Petagna: "Cosa è successo ieri? So solo che è stata la partita più brutta giocata da noi da inizio anno. Già da oggi però dobbiamo ripartire e lavorare per mercoledì e chiudere con 3 punti e fare un Natale sereno. Dobbiamo ritrovare i punti per avanzare in classifica".

Insigne: "Ci sono rimasto malissimo per l'episodio a Milano. Soprattutto perché ho lasciato la mia squadra in 10. Un capitano non deve fare questo. Dispiace. Il mister anche ieri aveva gli uomini contati in attacco. Questo dispiace. Ora bisogna guardare avanti e guardare alla partita di mercoledì che è molto importante. Bisogna fare i 3 punti. Con l'Inter la sconfitta non ci stava. Dobbiamo cercare di fare il risultato a tutti i costi".

Petagna: "Ieri è stata la sconfitta più brutta. A Milano abbiamo fatto una ottima partita e invece abbiamo perso. Oggi andiamo in ritiro, così non avremo distrazioni. Col Torino dobbiamo fare bene e regaleremo un sereno Natale ai nostri tifosi".

Insigne: "Non abbiamo fatto il video del backstage del calendario, ma come gli altri anni anche se abbiamo fatto pochi scatti, le risate non sono mancate. Lo facciamo volentieri questo calendario. Sempre con il sorriso. Con le nostre foto possiamo portare un sorriso nelle case di tutti i napoletani".

Petagna: "Per me è stato il primo calendario. E' stato molto divertente, ci siamo fatti tante risate tra di noi. Con questo calendario possiamo regalare un sorriso alla nostra gente che sta passando un momento difficile".

Insigne: "Ho giocato nel Napoli con tanti giocatori forti e tante rose forti. Ma da qualche anno abbiamo davvero una grande squadra e un gruppo unito. Dispiace che in alcune partite non si faccia risultato. Penso che attualmente abbiamo la rosa più forte degli altri anni".

Insigne: "Le assenze non devono essere un alibi. Abbiamo una rosa molto competitiva, il risultato di ieri non è venuto perché mancavamo io, Mertens e Osimhen. Ieri non abbiamo fatto una grande partita. Se stavamo bene mentalmente e fisicamente avremmo vinto anche senza noi 3. E' stata una partita sottotono, dispiace sia finita così. Ora con questa partita di mercoledì, anche loro sono in difficoltà e veranno agguerriti. Noi siamo il Napoli e dobbiamo cercare di trovare i 3 punti".

Petagna: "Se ieri stavamo bene mentalmente e fisicamente ieri avremmo vinto. Purtroppo non è stato così".

Insigne: "Cosa è mancato ieri ai miei compagni? Credo che sicuramente c'era stanchezza, abbiamo speso tanto nella partita contro l'Inter. Quando affronti queste squadre così forti ogni 3 giorni le energie fisiche e mentali si fanno sentire. Credo sia stato quello più che l'aspetto tecnico e tattico. Vedendola da casa, non è che la Lazio abbia fatto granchè in più rispetto a noi".

Formisano: "Lo dico tutti gli anni, ricordo che il primo calendario l'abbiamo fatto qui al centro sportivo in un garage. Quando iniziammo i giocatori erano molto perplessi. Quando iniziammo a scattare però tutti si sentirono coinvolti e fu molto divertente. Ogni anno sul set è così, si costruiscono storie e aneddoti".

Insigne: "Penso che il ritiro di stasera non sia punitivo, è per stare concentrati e per affrontare la partita di mercoledì nel miglior modo possibile. Ieri sono stato molto male da casa, ho sofferto a vedere la sconfitta. Dovevamo andare in ritiro domani, invece siamo andati un giorno prima per stare più concentrati".

